Denn mit Werten von "nur" 26 Grad im Allgäu und gerade so 30 Grad in und um München ist es eigentlich fast kühl. Zumindest, wenn man die Wetterkarte von Deutschland betrachtet. In Frankfurt am Main beispielsweise sollen heute und morgen 36 Grad erreicht werden, auch im Ruhrpott und in der Pfalz steigt das Quecksilber auf über 35 Grad.