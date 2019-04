Wettbüros in Las Vegas Wer stirbt, wer regiert? Schräge Wettangebote zu "Game of Thrones"

Jon Schnee (Kit Harington, 32) geht als erstes hops, Arya Stark (Maisie Williams, 22) bringt genau 3,5 Menschen um und Tormund Riesentod (Kristofer Hivju, 40) sitzt am Ende auf dem Eisernen Thron. Nicht nur Briten wetten gerne - wenn es um "Game of Thrones" geht, kann auch in Las Vegas Reibach gemacht oder das letzte Hemd verzockt werden. Wem die Buchmacher in der Lichterstadt die besten und schlechtesten Chancen einräumen, lebend und/oder siegreich aus der finalen Staffel hervorzugehen, hat die US-Seite "Variety" anhand der Gewinnquoten zusammengetragen.