Weshalb der Ministerpräsident provoziert Das System Söder: Von der Kreuz-Debatte zum Kreuz auf dem Wahlzettel

Millionenschaden! Güterzug entgleist in Riem - Bilder der Verwüstung

Ein Güterzug ist in der Nacht auf Samstag in Riem entgleist. Verletzte gab es zum Glück nicht, doch der Schaden bei dem Unfall in München geht in die Millionen. Bahnstrecke bleibt bis Montag gesperrt, auch die S2 ist betroffen.