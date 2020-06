Sechs Fälle des schweren Bandendiebstahls hat die Münchner Staatsanwaltschaft angeklagt. Der Wert der erbeuteten Brillen: über 207.000 Euro. Laut Anklage sind die Männer immer auf dieselbe Weise vorgegangen. Die beiden Angeklagten (34 und 35 Jahre alt) reisten aus Polen an, kundschafteten in Frage kommende Filialen aus und brachen in passende Objekte ein. Dabei soll es in drei Fällen auch Münchner Filialen erwischt haben.