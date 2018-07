Werke afrikanischer Denker Barack Obama: Diese Bücher empfiehlt er als Sommerlektüre

Diese Titel sind dabei

Folgende Bücher zählt Obama auf: "Things Fall Apart" von Chinua Achebe, "A Grain of Wheat" von Ngugi wa Thiong'o, "Long Walk to Freedom" von Nelson Mandela, "Americanah" von Chimamanda Ngozi Adichie, "The Return" von Hisham Matar. Außerdem nennt er "The World As It Is" von Ben Rhodes - der auch wenn kein afrikanisches Blut durch seine Adern fließe, als einer der wenigen die Welt so sehe wie Obama. Zu jedem der Bücher gibt der ehemalige US-Präsident in seinem Post eine kurze Inhaltsangabe.