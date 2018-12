Werder-Stürmer gegen den FC Bayern In der AZ: Zé Roberto erklärt Pizarros ewige Jugend

Bremen-Trainer fragte Pizarro um Rat

Gegen Ende des Jahres 2018 wirkt Pizarro topfit. Als Joker von Werder Bremen erzielte er in dieser Saison bislang drei Tore und bereitete zwei Treffer vor. Bremens Trainer Florian Kohfeldt holte sich vor der Partie am Samstag Tipps vom Bayern-Kenner. "Ich habe Claudio gefragt, wie er die aktuelle Situation in München einschätzt und welchen Einfluss das auf unser Spiel haben könnte. Er kennt die Verantwortlichen dort ja bestens." Pizarros Antwort: So schlimm ist die Lage bei Bayern dann doch nicht. "Ich bin davon überzeugt, dass sie es aus dem Tief wieder heraus schaffen", sagte der Peruaner bei "t-online.de".