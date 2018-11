Werder Bremen gegen FC Bayern Liveticker: Gelingt der nächste Schritt aus der Krise?

Jenes Schicksalsspiel, es sollte eine Gala werden: 5:1 hieß es am Ende, auch die zuletzt enorm kritisierten Altstars Arjen Robben und Franck Ribéry trugen sich in die Torjägerliste ein. Plötzlich schienen die Zweifel an der Arbeit von Kovac verschwunden zu sein. Gegenüber der AZ erklärte Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge gar, dass es "der Wunsch von uns allen beim FC Bayern ist, dass wir lange mit Niko Kovac zusammenarbeiten. Ich wünsche mir, dass er nicht nur an Heiligabend 2018 unser Trainer ist, sondern auch an Heiligabend 2019 und 2020."

FC Bayern droht Absturz auf Platz sieben

Zumindest zeitweise vermochte es die Champions-League-Gala offenbar, über die Probleme in der Bundesliga hinwegzutäuschen. Satte neun Punkte beträgt der Rückstand auf Tabellenführer Borussia Dortmund, aktuell belegen die Bayern nur Platz fünf. Den letzten Ligasieg konnten die Münchner beim FSV Mainz 05 verbuchen, über einen Monat ist das mittlerweile her. Danach setzte es zwei Remis (1:1 gegen Freiburg, 3:3 gegen Düsseldorf) und die 2:3-Niederlage beim Top-Spiel gegen den BVB.

Gegen Werder Bremen heißt es nun: Verlieren verboten! Bei einer Niederlage droht den Bayern sogar ein Absturz auf Rang sieben. Die Träume vom siebten Bundesliga-Titel in Folge könnten die Münchner dann begraben.