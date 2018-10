Voggendorf - Streit mit dem politischen Gegner gehört zu jedem Wahlkampf. In Mittelfranken machen die Freien Wähler (FW), die von einer Regierungsbeteiligung an der Seite der CSU träumen, eine Ausnahme. Hier herrscht "Krieg" in den eigenen Reihen. Ins Visier der parteiinternen Kritik ist die Landtagsabgeordnete Gabriele Schmidt aus Voggendorf (Kreis Neustadt an der Aisch) geraten. Parteikollegen werfen ihr Selbstherrlichkeit und die Missachtung festgelegter Grenzen in der Wahlkampfführung vor. Sie selbst spricht von einem Missverständnis.