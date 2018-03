Für den DFB-Pokal braucht es, um auf Nummer sicher zu gehen, das Sportpaket von Sky. Zwar werden viele Partien auch bei ARD und ZDF übertragen, aber spätestens für die Champions League führt am Sportpaket von Sky dann ohnehin kein Weg mehr vorbei. In der Champions League zeigt Sky in der kommenden Saison zwar alle Partien in der Konferenz, doch will man alle Bayern-Spiele einzeln und in voller Länge live sehen, benötigt man auch ein Dazn-Abo. Der Streaming-Anbieter hat Dank eines komplexen Verfahrens an gewissen Spieltagen das Erstwahlrecht für die Einzelspiele und kann sich damit auch das Bayern-Spiel sichern.

Sky, Dazn und Eurosport: Live-Fußball kostet über 40 Euro im Monat

Ein Abo von Dazn schlägt mit zehn Euro zu Buche, der Eurosport-Player kostet beim Abschluss eines Jahresabos monatlich circa vier Euro und zwei Sky-Pakete belaufen sich im Grundpreis auf 30 Euro pro Monat. Summa summarum entstehen monatliche Kosten von mindestens 44 Euro für einen Anhänger des FC Bayern, der alle Spiele seines Vereins verfolgen möchte.

Natürlich gibt es auch Vereine, die nicht international vertreten sind, deren Fans also nicht alle genannten Pakete benötigen. Doch komfortabel alle Partien bei einem Anbieter schauen, das gehört nun defintiv der Vergangenheit an.

Der Fußballfan muss künftig also noch tiefer in die Tasche greifen. Die Hände reiben sich da nur die Fußball-Verbände, die für ihre Rechte Millionen-Beträge kassieren.