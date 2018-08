München – Um den FC Bayern gibt es wohl weiter einen Millionen-Poker zwischen den rivalisierenden Automarken und Großsponsoren Audi und BMW. Ein Tauziehen um die Anteile an der FC Bayern München AG sowie den Sponsorenvertrag soll nach Informationen der "Bild am Sonntag" nach wie vor nicht entschieden sein. Neben der adidas AG und der Allianz SE ist Audi mit 8,33 Prozent der Aktien am FC Bayern beteiligt.