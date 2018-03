Zumindest für Markus Söder (51) hatte das lange Warten schon ein Ende. Am Freitag wählte der Landtag den Franken zum neuen Ministerpräsidenten und damit zum Nachfolger von Horst Seehofer, der vorerst CSU-Chef bleibt (AZ berichtete). Doch wen beruft Söder am Mittwoch in sein Kabinett? Die virulentesten Personalgerüchte: