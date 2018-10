Der 60-Jährige werde von 2019 an neben Kim Fisher Gastgeber des wöchentlichen Freitag-Talks, wie der Mitteldeutsche Rundfunk (MDR) am Montag in Leipzig mitteilte. Damit sei eines der erfolgreichsten "Riverboat"-Teams wieder vereint. "Isch gomme heeme", freute sich der Meteorologe laut Mitteilung in breitem Sächsisch.