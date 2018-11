Auch für die Christsozialen stellt sich dann die alte CSU-Frage: Doppelspitze oder Alleinherrscher? Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der sich am kommenden Dienstag vom Landtag in seinem Amt bestätigen lassen will, hätte schon einmal Parteichef werden können. Seehofer hatte ihm in Folge der Turbulenzen nach der verlorenen Bundestagswahl vor einem Jahr diesen Job angeboten, aber Söder – damals noch bayerischer Finanzminister – hatte dankend abgelehnt. Er hatte es auf das Amt des Ministerpräsidenten abgesehen. Immer wieder hatte er seither betont, er sei nicht daran interessiert, auch das Amt des Parteichefs zu übernehmen.