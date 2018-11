Wer steckt dahinter? "House of Cards": So beiläufig wird Kevin Spacey "entsorgt"

Sie verdächtigt zumindest augenscheinlich zwei Figuren, die in den Staffeln zuvor noch gar nicht in Erscheinung getreten waren: Annette (Diane Lane, 53) und Bill Shepherd (Greg Kinnear, 55), die mit Francis "Frank" Underwood noch einige Rechnungen offen hatten und nun Claire deswegen in die Pflicht nehmen.

"Vermisst ihr ihn?"

Bislang hatte sich Spacey immer wieder direkt an das Publikum vor dem Fernseher gewandt. Diese Rolle wird nun Wright zuteil - und wie. An alle Frank- und damit unweigerlich an alle verbliebenen Spacey-Fans gerichtet, fragt sie: "Seid ihr noch da? Vermisst ihr Francis? Die Sache ist: Egal, was euch Francis in den vergangenen fünf Jahren alles erzählt hat, glaubt nicht ein einziges Wörtchen davon. Zwischen euch und mir wird alles anders sein. Ich werde euch die Wahrheit sagen." Dabei wich seine Wahrheit wohl einfach nur von der ihren ab.