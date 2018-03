Wer spielt wen? "Roswell"-Neuauflage: Diese Schauspieler sind an Bord

Bekannte TV-Gesichter

Das Reboot basiert wie das Original von Jason Katims (57, "Für immer Liebe") auf den Büchern "Roswell High" von Autorin Melinda Metz (56), wie "The Hollywood Reporter" berichtet. Hauptfigur Liz wird von Jeanine Mason (27) gespielt. Die Schauspielerin war in Staffel 14 von "Grey's Anatomy" als Dr. Sam Bello zu sehen. Sie deckt bei ihrer Rückkehr in ihre Heimatstadt Roswell in New Mexico das Geheimnis um ihren Jugendschwarm Max auf, der nun als Polizist arbeitet. Den Part von Alien Max wird Nathan Parsons (29, "The Originals") übernehmen. Im Original wurde Max von Jason Behr (44, "Der Fluch - The Grudge") dargestellt.