Wer sind die neuen Landshuter? "Ich kannte Landshut schon aus meiner Kindheit"

Mittlerweile ist sie hier verbandelt und kennt viele Leute; arbeitet in der Gastronomie. Sie liebt die Stadt und die Gemütlichkeit, die man überall in der Stadt spürt. "Nirgends ist es hier wirklich hektisch, alle scheinen grund-entspannt zu sein. Das hat auch auf mich abgefärbt." Auch ihre Kinder fühlen sich wohl und sie kann sie unbesorgt losziehen lassen.

Obwohl sie sich in Landshut ein bisschen mehr Möglichkeiten für Jugendliche wünschen würde - ein Jugendzentrum mit anwesenden Sozialpädagogen zum Beispiel. "In Landshut gibt es zwar einen Streetworker, aber ich habe das Gefühl, es ist bereits kurz vor zwölf. Es gibt auch hier Brennpunkte, weil viele Jugendliche nichts mit sich anzufangen wissen", sagt Carlisle.

"Auch in Landshut gibt es Brennpunkte, die man beobachten muss"

Sie kennt das aus München - zu oft hat sie dort Schlägereien gesehen, Bekannte hatten Kontakt mit Drogen. "Wir haben in den Wohnblöcken gelebt, da bekommt man so einiges mit." Davon sei man zwar in Landshut noch entfernt, aber man dürfe die Augen davor nicht verschließen. Sie fühlt sich sicher in der niederbayerischen Hauptstadt - ihrem neuen Zuhause.



Nach München fährt sie trotzdem öfters, um Freunde zu besuchen, oder ab und an zum Einkaufen. "Auch wenn man in Landshut alles bekommt, was man braucht. Die Altstadt ist ja fast wie die Maximilianstraße von Landshut. Nur eben nicht so teuer und nicht so überlaufen - eine Verbesserung der Lebensqualität."

Würde sie im Lotto gewinnen, würde sie sich eine Wohnung in München kaufen, "um ab und zu mal zu shoppen", sagt sie. Wohnen möchte sie aber in Landshut - in einem Haus mit Garten. "Daran merke ich, dass ich hier nun wirklich zu Hause bin."