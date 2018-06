Wer sagt die Wahrheit? Rob Kardashian bezichtigt Blac Chyna der Lüge: Alles reines Kalkül?

Die Fehde zwischen Rob Kardashian (31, "Keeping Up With The Kardashians") und seiner Ex-Freundin Blac Chyna (30) scheint in die nächste Runde zu gehen. Denn während in den USA am vergangenen Sonntag viele Männer anlässlich des Vatertags mit Lob und Liebe überschüttet wurden, kamen von Blac Chyna nur Vorwürfe. In einer Instagram-Story beschuldigte sie Rob und US-Rapper Tyga (28, "Taste"), die Väter ihrer zwei Kinder, keine Unterhaltszahlungen zu leisten. Sie müsse ganz alleine für die anfallenden Kosten aufkommen.