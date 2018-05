Bei Juan Bernat stellt sich die Situation ähnlich dar. Der Spanier steht in der Hierarchie auf der Linksverteidigerposition klar hinter David Alaba und geriet in den vergangenen Monaten zunehmend in die Kritik. Er soll seine Wechselabsichten in der Führungsebene bereits hinterlegt haben und wird den Verein höchstwahrscheinlich verlassen. Als heißer Anwärter auf eine Verpflichtung galt bislang Manchester City. Pep Guardiola, Trainer des englischen Meisters, ist ein großer Fan des 25-Jährigen.