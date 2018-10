Außerdem sind die Münchner Landtagsabgeordnete Michael Piazolo und Florian Streibl dabei, sowie die Europaparlamentarierin Ulrike Müller, der Landrat des Kreises Nürnberger Land Armin Kroder, der zuletzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende Thorsten Glauber und Peter Bauer, bislang Frankensprecher der FW-Landtagsfraktion.

Hubert Aiwanger sagte der AZ im Vorfeld des heutigen Treffens: "Es geht jetzt darum, die richtigen Weichen für eine stabile Regierung zu stellen."

Dabei komme es den Freien Wählern auch auf eine Vertrauensbasis an, auf deren Grundlage man die bestehenden Baustellen in Bayern abarbeiten könne. "Die Unzufriedenheit der Bürger angesichts vieler Alltagsprobleme müssen wir ernst nehmen und ehrlich aufarbeiten", so Aiwanger weiter.