Ein Ladendetektiv am Ausgang des Geschäfts sprach den Mann auf den Diebstahl an. Zur Klärung der Situation sollte es ins Geschäftsbüro gehen. Ein zweiter Ladendetektiv kam dazu, um seinen Kollegen zu unterstützen. Plötzlich zog der Dieb ein Pfefferspray aus seiner Tasche und besprühte die Detektive damit. Während sich einer der Männer noch wegdrehen konnte, wurde der Kollege mitten ins Gesicht getroffen. Der Rettungsdienst brachte ihn danach in eine Münchner Augenklinik. Auch fünf Passanten, die sich in der Nähe befanden, wurden durch den Spray-Angriff verletzt, sie erlitten Augen- und Atemwegsreizungen.