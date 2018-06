Wer ist seine Ehefrau? Paris Hilton: Bruder Barron ist unter der Haube

Am Wochenende ging es rund auf der französischsprachigen Karibikinsel Saint-Barthélemy, besser bekannt als St. Barts. Der Hilton-Clan war vor Ort und hat Hochzeit gefeiert! Doch es war nicht Paris Hilton (37), die "Ja" gesagt hat. Ihr kleiner Bruder Barron Hilton (28) hat den Bund fürs Leben geschlossen. Er heiratete Tessa Gräfin von Walderdorff (24). Und Paris und Co. haben das freudige Ereignis in den sozialen Netzwerken ausgiebig dokumentiert.