Wer ist der Neue an ihrer Seite? Hayden Panettiere und Wladimir Klitschko sollen sich getrennt haben

Haben Hayden Panettiere (28, "Nashville") und Wladimir Klitschko (42) sich etwa getrennt? Am Donnerstag wurde die Schauspielerin mit einem unbekannten Mann an ihrer Seite dabei gesehen, wie sie das Restaurant Craig's in Los Angeles händchenhaltend verlassen haben. Das berichtet das US-Magazin "People" und zeigt entsprechende Paparazzi-Aufnahmen. Panettiere strahlt darauf teils bis über beide Ohren. Auf anderen Bildern scheinen die beiden vor den Fotokameras zu tanzen.