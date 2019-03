Und spätestens um Mitternacht tanzen alle auf den Bänken und liegen sich in den Armen. Ein bisserl wie Wiesn – nur exklusiver. "Die Zeit des totalen Explodierens, der übertriebenen Feierei ist ja eigentlich vorbei", so Edi. "Aber am Aschermittwoch geben alle nochmal Gas, bevor gefastet wird. Wer nicht fasten will, lässt es trotzdem krachen."