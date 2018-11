Heidi Klum und Tom Kaulitz präsentieren sich immer wieder als perfektes Paar, das nicht verliebter sein könnte. Wer in dieser Beziehung die Kommandos zu geben scheint, zeigt das Topmodel in einem Video auf Instagram. Beim gemeinsamen Tänzchen scheucht Heidi ihren Tom durch das Wohnzimmer. Mit ihren Anfeuerungsrufen "Weiter, weiter, weiter" treibt sie den "Tokio Hotel"-Frontmann an, damit er nicht aufhört zu tanzen.