Wer hat die Elvis-Kohle verprasst? Lisa Marie Presley wird von ihrem Ex-Manager verklagt

Jetzt schlägt ihr Ex-Manager zurück: Nachdem Lisa Marie Presley (50, "To Whom It May Concern") Anfang des Jahres eine Klage in Höhe von rund 100 Millionen Dollar (ca. 85 Millionen Euro) gegen Barry Siegel eingereicht hatte, antwortet der nun mit einer Gegenklage und verlangt umgekehrt 800.000 Dollar (ca. 685.000 Euro) von seiner Ex-Klientin. Das berichtet das US-Promiportal "TMZ" und beruft sich dabei auf die angeblich vorliegende Klageschrift.