Wer hätte das gedacht? So hart arbeiten Blake Livelys Designer am Kleid für die Met Gala

Aber es sieht so aus, als würde sich der Einsatz auszahlen. Denn die Ehefrau von Ryan Reynolds (41) erklärte außerdem: "Das diesjährige Kleid könnte mein Lieblingskleid werden." Ihre Fans können sich also am 7. Mai vermutlich auf einen Auftritt einstellen, der ihren Met-Gala-Besuch des letzten Jahres in den Schatten stellen wird. 2017 trug Lively ein Atelier-Versace-Kleid mit drapierten Goldperlen am Oberteil und einer gefiederten Schleppe in Blautönen.