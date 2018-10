Merediths Liebeskarussell dreht sich aber weiter. Die Chirurgin lässt sich sogar auf Blind Dates ein. Eines hat sie mit niemand Geringeren als "How I Met Your Mother"-Star Josh Radnor (44). So viel sei verraten: Radnor spielt einen Software-Entwickler. Die beiden treffen sich zum Essen. Allerdings scheint es zu einer Verwechslung gekommen zu sein. Und mag er etwa keine Kinder? Das wäre für Meredith als dreifache Mutter sicherlich ein No-Go. Es bleibt spannend.