Wer braucht schon Klebe-Tattoos? Dezentes WM-Make-up für Fußballfans

Die Welt ist im Fußball-Fieber. Ob zum Public Viewing in der Kneipe oder der Party mit Freunden: Das richtige Styling zum Spiel darf nicht fehlen. Doch nicht jeder will gleich im Trikot und mit Deutschlandflaggen-Tattoo auf der Wange das Haus verlassen. Ein dezentes Fan-Make-up in Schwarz, Rot und Gold ist ebenfalls möglich.