Wer bekommt die Lola? Edin Hasanovic moderiert die Verleihung des Deutschen Filmpreises

"Heute bin ich mit 25 Jahren der jüngste Moderator des Filmpreises, was mich unheimlich stolz macht, aber auch sehr nervös. Es ist mir nämlich eine große Ehre. Ich freue mich tierisch und hoffe, dass wir den Menschen an den Bildschirmen Lust auf den deutschen Film machen können", schwärmt der gebürtige Bosnier.

Vom Flüchtlingskind zur Filmhoffnung

Gemeinsam mit seiner Mutter floh Hasanovic Anfang der 90er-Jahre vor dem Jugoslawienkrieg. Heute zählt er zu den größten Hoffnungen im deutschen Film. So war er unter anderem in den gefeierten Filmen "Schuld sind immer die Anderen", "Auf kurze Distanz" oder zuletzt in "Nur Gott kann mich richten" zu sehen.

Der Deutsche Filmpreis wird am 27. April 2018 im Palais am Funkturm in Berlin verliehen. Das Erste überträgt die Gala am gleichen Abend um 22:00 Uhr. Bei der Vergabe der Lolas in insgesamt 18 Kategorien wird Hasanovic von prominenten Laudatoren und Überraschungsgästen unterstützt.