Das war geschehen: Nach zwei Eigentümerwechseln erhielten die drei Familien, die in einer engen Hausgemeinschaft in der Watzmannstraße 1 gelebt hatten, die Kündigung zum 1. März 2019. Die neuen Eigentümer, eine Zahnarztfamilie, hatten Eigenbedarf angemeldet. Zwei Wohnungen wollen sie – so erzählen es die Ex-Mieter – zusammenlegen, in die Dachgeschosswohnung im vierten Stock ohne Aufzug solle die 80-jährige Oma einziehen.