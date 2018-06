Wetter: Wie entsteht ein Gewitter?

Gewitter sind gerade im Sommer nichts Ungewöhnliches. Die Sonne scheint länger und intensiver als im Winter. Dadurch erhitzt sich die Luft am Boden und Wasser in Seen oder Flüssen verdampft. Diese feuchte warme Luft steigt wie in einem Topf mit kochendem Wasser auf. Je höher sie aufsteigt, desto kühler wird sie. Dabei kondensiert die Feuchtigkeit, wobei wieder Wärme freigesetzt wird.