Am Boden angekommen, wurden der Mann und das Mädchen sofort von zwei Polizistinnen in Empfang genommen. Bei einer Kontrolle wollten sie in Erfahrung bringen, in welcher Beziehung die beiden zueinander stehen. Doch statt die Fragen zu beantworten, zeigte sich der Waldkraiburger sofort aggressiv und kooperativ. Mit abfälligen Bemerkungen stellte er die Arbeit und Maßnahmen der Frauen in Frage.