Organspende-Zahlen sind in Deutschland rückläufig

Die Widerspruchslösung ist in vielen europäischen Ländern gängige Praxis und sorgt dafür, dass dort ausreichend Spenderorgane zur Verfügung stehen. In Deutschland dagegen ist die Zahl der Organspenden in den vergangenen Jahren kontinuierlich zurückgegangen. Im letzten Jahr gab es nach Angaben der Deutschen Stiftung Organtransplantation gerade einmal 797 Organspender bundesweit, 60 weniger als 2016. Gleichzeitig sank die Zahl der gespendeten Organe um 9,5 Prozent auf 2594, das ist der niedrigste Stand seit 20 Jahren. Diese geringe Spendenbereitschaft sei, so Nüßlein, "nicht zuletzt auf die Organspende-Skandale vor einigen Jahren zurückzuführen".