Wenn Kinder die Welt erklären "Dingsda" feiert Comeback! Eine Quizshow mit Geschichte

"Klassiker der Fernsehgeschichte"

Garant für so manchen Lacher dürfte neben den Kindern auch die stets bestens gelaunte Moderatorin Mareile Höppner (41) sein. "Ich freue mich sehr, diesen Klassiker der Fernsehgeschichte in einer tollen zeitgemäßen Form zu präsentieren", sagte sie vorab dem Sender. Gut möglich, dass Höppner an den Erfolg von Fritz Egner (69) anknüpfen kann, der die beliebte TV-Show 132 Folgen lang von 1985 bis 1994 moderierte. 1989 wurde er dafür sogar mit dem Bayerischen Fernsehpreis ausgezeichnet. Seine Nachfolger - Werner Schmidbauer (57) moderierte von 1994 bis 1999 und Thomas Ohrner (53) von 2001 bis 2002 (Kabeleins) - hielten nicht so lange durch.