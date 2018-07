Wenn es auch nachts nicht abkühlt Fünf Tipps, um in heißen Sommernächten gut zu schlafen

Von Beginn an sollte das Schlafzimmer so kühl wie möglich gehalten werden. Das heißt: Tagsüber, wenn die Sonne ins Zimmer scheint, lieber die Vorhänge zuziehen oder Jalousien herunterlassen und die Fenster geschlossen halten. Ordentlicher Durchzug lohnt sich wiederum am frühen Morgen oder abends, wenn die Sonne verschwunden ist. So kommt frische, nicht ganz so heiße Luft ins Zimmer und bildet eine gute Grundlage für einen angenehmen Schlaf. Wer nicht von Lärm gestört wird, kann das Fenster auch gleich über Nacht offenlassen.