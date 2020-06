Wenn das Geschlecht keine Rolle spielt Cara Delevingne: "Ich werde immer pansexuell bleiben"

Model und Schauspielerin Cara Delevingne (27, "Carnival Row") geht offen mit ihrer Sexualität um. Im Jahr 2018 erklärte die gebürtige Britin, sie sei "genderfluid". Das heißt, sie identifiziert sich sowohl als weiblich als auch als männlich. "Die Sache ist die, ich verändere mich ständig", sagt Cara Delevingne nun im Interview mit "Variety", dessen Cover der Juni-Ausgabe sie ziert. Sie fühle sich ständig anders. "An manchen Tagen fühle ich mich weiblicher. An anderen Tagen fühle ich mich eher wie ein Mann", so Delevingne. Einen neuen Begriff für ihre sexuelle Orientierung verwendet sie ebenfalls.