Weniger ist mehr? "Nude Bathing Suit": Setzt Kylie Jenner den neuen Sommertrend?

Gilt nun "Weniger ist mehr" oder "Mehr ist weniger"? Wenn es nach den It-Girls Kylie Jenner (20, "Keeping Up With the Kardashians") und ihrer Halbschwester Kourtney Kardashian (39) geht, ist diesen Sommer letzteres angesagt. Denn die beiden zeigen sich auf Instagram in Badeanzügen, die ihren Fans vortäuschen, sie hätten blankgezogen. Bei näherem Betrachten der Bilder fällt allerdings auf: Kylie und Kourtney haben sich nur Bademode angezogen, die zu ihrer Hautfarbe passt.