Weniger düster als gewohnt So wird der "Tatort: Tod und Spiele" aus Dortmund

Am Sonntagabend gehen die Dortmunder Ermittler Martina Bönisch (Anna Schudt, 44) und Peter Faber (Jörg Hartmann, 49) im "Tatort: Tod und Spiele" wieder einmal gemeinsam auf Verbrecher-Jagd. Doch diesmal in einem leicht veränderten Setting: Wer eine ähnlich düstere Vorstellung wie in den vergangenen Filmen erwartet, wird enttäuscht. Dennoch überzeugt der Film mit einer guten Story, einer gehörigen Portion schwarzem Humor und - wie aus Dortmund gewohnt - mit erstklassigen Schauspielern. Doch der Reihe nach: