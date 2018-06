Wenige Tage nach seinem Tod Anthony Bourdain: Sterbliche Überreste in Frankreich eingeäschert

Die sterblichen Überreste von Koch, TV-Moderator und Buchautor Anthony Bourdain (1956-2018) wurden offenbar am Mittwoch in Frankreich eingeäschert. Das berichtet die US-Seite "People" unter Berufung auf eine nicht näher benannte Quelle. Die Asche soll, so die Quelle weiter, am morgigen Freitag in die USA überführt werden.