München - Schrecksekunde für die 29 Passagiere und vier Crew-Mitglieder der Lufthansa-Maschine (Flugnummer LH1742), die am Freitagmorgen von München in die moldawische Hauptstadt Chișinău fliegen wollten. Gegen 9 Uhr startete die Canadair 900 am Flughafen, später, über dem rumänischen Luftraum, meldete der Pilot Probleme am Fahrwerk sowie einen geplatzten Reifen. Weil sich in München die Technikbasis der Lufthansa befindet, ging es also wieder zurück zum Münchner Airport. Gegen 11:55 Uhr setzte die Maschine wieder in der bayerischen Landeshauptstadt auf.