Für viele PSV-Anhänger würde mit der Rückkehr Robbens ein Traum in Erfüllung gehen. In der Nacht vor einem Champions-League-Spiel der Bayern in Eindhoven hing eine Ultragruppierung vor dem Mannschaftshotel einen imaginären Vertrag an einen Zaun, um Robben von einer Rückkehr ins Philips Stadium zu überzeugen. Es folgte ein überdimensionales Banner im Stadion, das ebenfalls einen Arbeitsvertrag darstellte – und auf dem Robben aufgefordert wurde, bitte zu unterschreiben.

Auch Benfica soll Interesse an Robben haben

Auch außerhalb der Niederlande beobachtet man die Entwiclung bei Robben genau: Wie die "SportBild" jüngst berichtete, soll mit Benfica ein absoluter Top-Klub Interesse an einer Verpflichtung zeigen.

Vor allem das Rückspiel in der Gruppenphase der Champions League soll die Verantwortlichen der Lissaboner äußerst beeindruckt haben: Beim 5:1-Sieg im November erzielte Robben die ersten beiden Treffer für die Münchner, zeigte eine überragende Leistung. Bei Benfica könnte Robben weiter um Titel spielen und wäre regelmäßig international vertreten, die offensive Spielweise des portugiesischen Rekordmeisters würde ihm entgegenkommen.

Wechselt Arjen Robben in die nordamerikanische MLS?

Einen Wechsel nach China, wo es viele Altstars zum Ausklang ihrer Karriere hinzieht, kann sich Robben "eher nicht" vorstellen - anders sieht es hingegen bei Amerika aus: Laut übereinstimmenden Medienberichten soll Robben bei einem Wechsel die MLS bevorzugen. Vor allem der FC Toronto soll großes Interesse an einer Verpflichtung haben, auch der Minessota FC und der FC Dallas wurden zuletzt immer wieder mit Robben in Verbindung gebracht.

In den vergangenen Jahren ließen Zahlreiche Top-Spieler ihre Karriere in Amerika ausklingen. In der MLS würde Robben unter anderem auf Bastian Schweinsteiger, Zlatan Ibrahimovic oder Wayne Rooney treffen.

Macht Arjen Robben nach dieser Saison Schluss?

Noch ist allerdings offen, ob Robben seine Karriere überhaupt fortsetzt. Vor allem die fünfmonatige Verletzungspause brachte den Vize-Weltmeister von 2010 zum nachdenken. "Eigentlich will ich noch gerne spielen. Aber - das ist wichtig: Noch einmal fünf Monate mit einer Verletzung oder mehrere kleinere Blessuren will ich nicht", erzählte Robben kürzlich dem "kicker": "Ich kann noch vier, fünf Jahre spielen. Aber da ist eben die andere Seite mit den Verletzungen."

Zuvor stehen ohnehin noch zwei Entscheidungen mit dem FC Bayern an: Am Samstag soll gegen Eintracht Frankfurt die Meisterschaft in der Bundesliga eingefahren werden, eine Woche darauf steht das Finale im DFB Pokal an. Danach darf sich Robben noch auf zwei Abschiedsspielchen gegen den 1. FC Kaiserslautern und bei der SpVgg Lindau freuen.