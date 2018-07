Wem vertraut Trainer Bierofka? Aufstiegs-Löwen: Der Kampf um die Stammplätze

München - Ab aufs Wasser mit den Löwen: Am Freitag stand für Trainer Daniel Bierofka und Co. im Rahmen des Tirol-Trainingslagers in Kössen Teambuilding an: Der 1860-Tross ging in Kiefersfelden zum Wasserski fahren (die besten Bilder vom Wasserspaß in der Fotostrecke). "Ich mach' aber nicht mit, denn wenn der eine Ski dort lang fährt, fährt der andere woanders lang. Zu gefährlich", schloss Bierofka einen eigenen Einsatz aus.