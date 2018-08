Wem sie jetzt die Daumen drückt "Promi Big Brother"-Aus: Cora Schumacher "hätte gerne weitergekämpft"

Sie hatten nach Ihrem Auszug erwähnt, dass Sie Ihren Cola-Konsum stark eingeschränkt haben. Wie viel haben Sie denn vor Ihrem Einzug getrunken?

Schumacher: Manchmal waren es tatsächlich zwei bis drei Liter pro Tag, was nicht sonderlich gesund ist. Der Zucker ist einer der extremsten Süchte überhaupt und ich habe in knapp zwei Wochen nur drei halbe Gläser getrunken, selbst als ich die Möglichkeit dazu hatte, literweise Cola zu trinken. Das ist etwas, worauf ich sehr stolz bin und gemerkt habe, dass ich so viel Cola nicht brauche.

Was war das Erste, was Sie sich nach Ihrem Auszug gegönnt haben?

Schumacher: Das Erste, was ich mir gegönnt habe, waren mein Hund und Freunde sowie Familie.

Gibt es einen Mitbewohner im Haus, mit dem Sie sich vorstellen können, weiterhin in Kontakt zu bleiben?

Schumacher: Definitiv mit Silvia. Wir wohnen beide in der gleichen Stadt bei Neuss. Obwohl sie jetzt wegzieht, wollen wir auf jeden Fall in Kontakt bleiben. Mit Umut werde ich mit Sicherheit auch in Kontakt bleiben, genauso wie mit Mike. Das waren für mich die wichtigsten Bezugspersonen. Auch mit Johannes habe ich mich sehr gut verstanden, da denke ich ebenfalls, dass wir den Kontakt beibehalten werden.

Wem würden Sie den Sieg denn gar nicht gönnen?

Schumacher: Meine Bezugsperson und mein Lieblingsmensch ist Silvia gewesen. Ihr drücke ich auch weiterhin die Daumen und hoffe, dass sie gewinnt, das würde mich sehr freuen. Umut, Mike, Daniel und Johannes - das war meine Gang. Mit ihnen würde ich mich mitfreuen, der Rest ist dann selbsterklärend.