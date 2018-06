Alexander Breiter (31), der mit seiner fünf Jahre jüngeren Schwester Angela das 155 Jahre alte Münchner Traditionshaus in der fünften Generation führt – 1863 verkaufte Gründer Adalbert Breiter noch in Rott am Inn mit seinem Pferdewagen seine handgefertigten Hüte in den Gemeinden – erzählte es an diesem Abend in immer wieder gern.