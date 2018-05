Zum ersten Mal überhaupt finden die eisigen Titelkämpfe in Dänemark statt. Zumindest die Anreise wird für die Jungs von Bundestrainer Marco Sturm also weniger anstrengend als bei den Olympischen Spielen in Südkorea. Ob es aber nochmal einen derartigen Erfolg wie in Pyeongchang zu feiern gibt, als das DEB-Team nur knapp an der Goldmedaille vorbeischrammte? Wer ist der Favorit und warum kann man sich auch im warmen Frühling noch auf Eishockey freuen?