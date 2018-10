Mainz - Auch Jérôme Boateng hat das dringende Bedürfnis – zu spielen. Wie jeder Profi. Am Samstag hatte der 30-Jährige außerdem nach Abpfiff ein weiteres, offenbar sehr dringendes Bedürfnis. Schlusspfiff in Mainz, 2:1 für Bayern, die Spieler klatschen ab. Nicht alle. Boateng zog nach den insgesamt 95 Minuten Spielzeit einen letzten Sprint an. In die Kabine. Leistenprobleme oder ähnliches hatte er augenscheinlich nicht, er musste wohl für große Jungs. Sprechen wollte er nach dem Duschen nicht, er verließ die Opel Arena mit Kopfhörern und twitterte am Sonntag "+3", womit die Punkte gemeint waren plus: "Aber immer noch viel Arbeit, um dorthin zu kommen, wo wir sein wollen." Und er selbst?