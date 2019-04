München/Turin - Jérôme Boatengs Zeit beim FC Bayern neigt sich dem Ende entgegen - so scheint es zumindest. Im Laufe dieser Spielzeit kam der Ex-Nationalspieler immer seltener zum Einsatz, in der internen Hackordnung steht er klar hinter Niklas Süle und Mats Hummels. Im Sommer kommen in Benjamin Pavard und Lucas Hernández außerdem zwei hochtalentierte Konkurrenten für seine Position.