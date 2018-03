Weltfrauentag am 8. März Neun Frauen auf Netflix, deren Geschichten inspirieren

Genauso unverblümt geht es in der Dokumentation "Diana: In Her Own Words" ans Eingemachte. Der Dokumentarfilm erzählt mit privaten Aufzeichnungen und Archivaufnahmen aus dem Leben der viel zu früh verstorbenen Lady Di (1961 - 1997). Genutzt werden unter anderem Dianas eigene Aufzeichnungen, die sie für Andrew Morton angefertigt hatte. Der Journalist hat erst im vergangenen Juni eine überarbeitete Fassung seiner Biografie "Diana: Her True Story - In Her Own Words" veröffentlicht.

In der mit dem Oscar ausgezeichneten Filmbiografie "Frida" verkörpert Salma Hayek (51) die mexikanische Malerin Frida Kahlo (1907 - 1954). Nach einem Verkehrsunfall ist die junge Frida lange bettlägerig. Sie lässt sich allerdings nicht hängen und beginnt aus dem Bett heraus zu malen. Ihre eindringlichen Gemälde machen auch ihren späteren Mann auf sie aufmerksam.

Vom Waisenkind zur Mode-Ikone

In der Welt der Mode gibt es kaum einen größeren Namen als Coco Chanel. Um die französische Modedesignerin (1883 - 1971), die als Halbwaise aufwuchs, ranken zahlreiche Mythen. So soll Chanel unter anderem viele Liebschaften gehabt haben, die auch im Film behandelt werden. In der Rolle der Modeschöpferin ist die bezaubernde Audrey Tautou (41, "Die fabelhafte Welt der Amélie") zu sehen.

"Grace and Frankie" wurden von ihren Ehemännern verlassen, die ihnen gestehen mussten, dass sie homosexuell sind. Fortan schlagen sich Grace (Jane Fonda) und Frankie (Lily Tomlin) in bisher vier Staffeln ebenfalls gemeinsam durchs Leben. Die beiden Frauen, die sich eigentlich nie richtig leiden konnten, stellen sich gemeinsam allen Schwierigkeiten. Auch eine fünfte Staffel ist bereits in Planung.

In mittlerweile drei Staffeln erzählt "Unbreakable Kimmy Schmidt" aus dem Leben der namensgebenden Kimmy (Ellie Kemper). In der Comedy-Serie entflieht die junge Frau den Fängen einer Weltuntergangssekte. Sie versucht sich im modernen New York zurechtzufinden, auch wenn sie jahrelang nicht einmal wusste, dass es diese Welt überhaupt gibt. Dabei stößt sie unweigerlich auf jede Menge Schwierigkeiten, die sie allerdings stets meistert.

Coming-of-Age mal ganz anders

Die Coming-of-Age-Geschichte "Anne with an E" ist eine ungewöhnliche. In der Drama-Serie dreht sich alles um das Waisenmädchen Anne Shirley (Amybeth McNulty). Ende der 1890er Jahre muss sich das junge Mädchen mit heute aktuellen Themen wie Feminismus oder Mobbing auseinandersetzen - das jedoch in einer Welt, die mit der jetzigen bis auf ihre Grundpfeiler nicht viel gemein hat.

"Das Leben ist ein Kampf", heißt es schon im Trailer zu "Roxanne Roxanne". Der Film, der ab dem 23. März bei Netflix zu sehen sein wird, erzählt aus dem Leben der US-Rapperin Roxanne Shanté (48). Mit nur 14 Jahren veröffentlichte sie den Song "Roxanne's Revenge" und wurde damit zu einem der wenigen weiblichen Vorbilder der männlich dominierten Hip-Hop-Szene.