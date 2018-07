Im AZ-Newsblog finden Sie alle Infos zur US-Tour der Bayern

…die Spieler, die in München trainieren: "Thiago ist zwei Tage später ins Training eingestiegen. Bei Jérome sieht es so aus, dass er sich den Magen verdorben hat. Er konnte nicht am Training teilnehmen, das ist schade"

…Javi Martínez: "Ihm geht es besser, aber es sieht nicht danach aus, dass er spielen könnte. Wir werden kein Risiko eingehen."

…James Rodríguez: "Er ist ein toller Fußballer, er hat sich sehr gut entwickelt. Anfänglich war es nicht leicht für ihn, in der Bundesliga ist die Intensität höher als in Spanien. Ich freue mich auf ihn. Er wird uns alle glücklich machen."

