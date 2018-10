Welt-Psoriasis-Tag Wie die Stars mit ihrer Schuppenflechte umgehen

Pop-Ikone mit Psoriasis: Cyndi Lauper

Mit Hits wie "Girls Just Want to Have Fun" und ihren Songs für das Broadway-Musical "Kinky Boots" sorgt sie seit den Achtzigern für gute Laune. Doch jahrelang fühlte sich Pop-Ikone Cyndi Lauper auf der Bühne unwohl. Was sie für einen durch Haarfärbemittel bedingten Ausschlag hielt, stellte sich als Schuppenflechte heraus. "Ich hatte eine Menge Schmerzen", verriet sie im Interview mit "Everyday Health". Hilfe fand sie schließlich bei einem Dermatologen, der auf Schuppenflechte spezialisiert war. Cindy Lauper bekam ein neues Medikament mit dem Wirkstoff Secukinumab verschrieben. Solche Biologika sind wirksamer und verträglicher als herkömmliche Behandlungen mit Salben, Cremes oder Tabletten.